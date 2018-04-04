Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook
Британская компания Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей Facebook, сообщает социальная сеть.
"В целом, мы полагаем, информация из Facebook, касающаяся до 87 млн человек, в основном в США, могла быть ненадлежащим образом передана Cambridge Analytica", - говорится в сообщении Facebook.
Ранее сообщалось о более 50 млн пользователей, которых затронули действия Cambridge Analytica.
Скандал вокруг "Фейсбука" разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях "Фейсбука" третьим лицам, включая Cambridge Analytica.
Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).