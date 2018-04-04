События

23:22 04.04.2018

Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook

Британская компания Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей Facebook, сообщает социальная сеть.

"В целом, мы полагаем, информация из Facebook, касающаяся до 87 млн человек, в основном в США, могла быть ненадлежащим образом передана Cambridge Analytica", - говорится в сообщении Facebook.

Ранее сообщалось о более 50 млн пользователей, которых затронули действия Cambridge Analytica.

Скандал вокруг "Фейсбука" разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях "Фейсбука" третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вашингтон выделит около $170 млн военной помощи странам Балтии

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube женщина найдена мертвой

В результате стрельбы в штаб-квартире компании YouTube на севере Калифорнии есть пострадавшие

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

Трамп заявил о желании вывести американские войска из Сирии

ВМС завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров от США

Имя Тиллерсона удалено с сайта американского госдепа

Совбез ООН по просьбе США ввел новые санкции против КНДР

Заявителей на американскую визу могут обязать предоставлять историю соцсетей

Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине началось серийное производство БРЭМ "Атлет"

Главы МИД Британии, Франции, Германии и США раскритиковали Россию в годовщину химатаки на Хан-Шейхун

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля – пресс-секретарь Кучмы

Вопрос создания механизма поиска пропавших на Донбассе людей с участием РФ и МККК не продвигается из-за деструктивной позиции России – И.Геращенко

На Донбассе с 30 марта по 2 апреля со стороны НВФ зафиксирован 101 обстрел, из них 93 – прицельные – Олифер

Аваков приветствует решение генпрокурора о смене группы прокуроров по "делу Бубенчика"

Порошенко вручил руководству Нацполиции сертификаты на новые автомобили и катера

Стало известно, когда будут отмечать День полиции

Суд продолжит избирать меру пресечения активисту Бубенчику 5 апреля

Контракт та поставку Украине катеров береговой охраны типа Island может быть подписан в мае - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА