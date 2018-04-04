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22:35 04.04.2018

В Украине началось серийное производство БРЭМ "Атлет"

В Украине началось серийное производство БРЭМ "Атлет"

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) "Атлет", которые значительно усилят технические возможности Вооруженных сил Украины, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Глава государства также отметил, что "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения "Укроборонпромом" государственного оборонного заказа.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", серийное производство "Атлетов" начало ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" (входит в состав "Укрборонпрома").

В обнародованной на странице ГК в соцсети Фейсбук сообщении отмечается, что разработанная специалистами "ХКБМ" машина позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях.

Для выполнения этих задач "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25т, которая позволяет проводить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Для эвакуации боевых машин "Атлет" оборудован лебедкой с максимальной силой до 250 кН, которой достаточно для извлечения основных боевых танков. А специальное оборудование позволяет проводить буксировку техники на скорости до 25 км/ч.

"1000-сильный двигатель позволяет развивать "Атлету", который весит 46 т, скорость до 70 км/ч. Кроме того, БРЭМ может перевозить до 1,5т груза. Он оснащен сварочным аппаратом и другим оборудованием, которое позволяет проводить широкий комплекс работ по восстановлению боеспособности бронетехники непосредственно в полевых условиях", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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