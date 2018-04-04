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21:40 04.04.2018

Главы МИД Британии, Франции, Германии и США раскритиковали Россию в годовщину химатаки на Хан-Шейхун

Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин осуждают применение химоружия и будут продолжать стремиться к тому, чтобы ответственные в его использовании предстали перед судом, говорится в совместном заявлении глав МИД Британии, Франции, Германии и исполняющего обязанности госсекретаря США, распространенном в среду.

"Мы осуждаем применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было. Мы привержены обеспечению того, чтобы все виновные в его использовании были привлечены к ответственности. Мы не остановимся в нашем стремлении добиться справедливости для жертв этих ужасающих нападений в Сирии", - отмечается в заявлении Бориса Джонсона, Жан-Ива Ле Дриана, Хайко Мааса и Джона Салливана, опубликованном в связи с годовщиной химатаки на сирийский Хан-Шейхун.

При этом они в очередной раз подвергли критике Россию, обвинив ее в том, что она не приняла достаточных мер к тому, чтобы Сирия отказалась от всех своих запасов химического оружия.

"За этот период (с момента обещания РФ принять меры по ликвидации химоружия Сирией - ИФ) международные следователи, уполномоченные Советом Безопасности ООН, установили, что режим Асада несет ответственность за использование отравляющего газа в четырех отдельных нападениях. Вместо того, чтобы выполнять свои обещания, Россия отреагировала на это, используя своё право вето в Совете Безопасности для прекращения расследования", - подчеркивается в документе.

4 апреля 2017 года в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергли. Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

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