События

18:28 04.04.2018

Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля – пресс-секретарь Кучмы

Разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) может быть проведено 10 апреля при соблюдении условия отсутствия стрельбы на данном участке территории, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке", - написала Д.Олифер в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером по итогам состоявшегося в Минске заседания ТКГ.

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Интерфакс-Украина
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