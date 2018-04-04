Аваков приветствует решение генпрокурора о смене группы прокуроров по "делу Бубенчика"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает "верным выходом для общества" решение генерального прокурора Украины Юрия Луценко о смене группы прокуроров, расследующих события во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году, в связи с квалификацией действий активиста Майдана Ивана Бубенчика.

"Департамент во главе с Горбатюком (департамент специальных расследований Генпрокуратуры, который возглавляет Сергей Горбатюк – ИФ) принял соответствующее решение об аресте этого человека. Я считаю, что это спорное решение, потому что вопрос того, что этот человек стрелял и убивал, не является ни доказанным, ни утвержденным", - сказал А.Аваков в среду журналистам в Киеве.

Глава МВД добавил: "То, что Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно, я приветствую. Думаю, что это правильный, понятный выход для общества".

А.Аваков выразил убеждение в том, что в подобных ситуациях нельзя "грести всех под одну гребенку", следует оперировать только фактами. "Если был "беркутовцем", то плохой, если был "майдановцем", то хороший? - есть поступки, за которые человек должен отвечать – что сделал, что и заслужил", - добавил министр.

Ранее в этот день генпрокурор Ю.Луцнеко принял решение о смене группы прокуроров, расследующих события во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году, в связи с квалификацией действий активиста Майдана Ивана Бубенчика, с которой он не согласен.

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которое определили работники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание начато и проходит в среду, 4 апреля, в Печерском райсуде Киева.

Днем ранее, 3 апреля, прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции Достоинства, принятый 21 февраля 2014 года, не может быть применен к активисту и участнику АТО Ивану Бубенчику, а также "является ничтожным", поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

В Верховной Раде заявили о недопустимости таких оценок и потребовали вызвать в парламент Ю.Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием И.Бубенчика. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ходатайствует об аресте И.Бубенчика начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.