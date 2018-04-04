События

15:43 04.04.2018

Стало известно, когда будут отмечать День полиции

Стало известно, когда будут отмечать День полиции

День полиции будут отмечать в Украине 4 июля, заявил президент Украины Петр Порошенко

"Я посоветовался с министром и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника дня полиции Украины 4 июля", - сообщил президент на церемонии вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции Украины в среду в Киеве.

Как сообщалось, в 2015 году П.Порошенко подписал указ о праздновании 4 августа Дня Национальной полиции.

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