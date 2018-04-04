Суд продолжит избирать меру пресечения активисту Бубенчику 5 апреля

Печерский районный суд Киева перенес на четверг, 5 апреля, избрание меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, сообщила интернет-изданию "Украинская правда" его адвокат Леся Кляровская.

"Суд перенес заседание на четверг, на 10.00", - сказала адвокат.

По ее словам, такое решение судья Вячеслав Пидпалый обосновал тем, что загружен работой с другими делами.

"Защита будет настаивать на освобождении подозреваемого, без избрания какой-либо меры пресечения", - также сообщила Л.Кляровская.

Как сообщалось, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание проходит в Печерском райсуде Киева.

Днем ранее прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции Достоинства, принятый 21 февраля 2014 года, не может быть применен к активисту и участнику АТО Ивану Бубенчику, а также "является ничтожным", поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

В Верховной Раде заявили о недопустимости таких оценок и потребовали вызвать в парламент Ю.Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием И.Бубенчика. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ходатайствует об аресте И.Бубенчика начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко принял решение о смене группы прокуроров, расследующих события во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году, в связи с квалификацией действий активиста Майдана И.Бубенчика, с которой он не согласен.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.