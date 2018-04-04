События

14:26 04.04.2018

Директор НАБУ призвал депутатов Рады вернуться к вопросу создания Антикоррупционного суда

Директор НАБУ призвал депутатов Рады вернуться к вопросу создания Антикоррупционного суда

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в очередной раз призывает народных депутатов актуализировать вопрос создания Антикоррупционного суда.

"На сегодняшний день более сотни уголовных производств находятся в судах, в том числе и в отношении тех людей, которые сидят в этом зале. И за каждое дело я лично, как юрист и как руководитель Антикоррупционного бюро, отвечаю, что собрано достаточно доказательств, и этих доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора", - сказал А.Сытник, выступая с трибуны Верховной Рады.

Вместе с тем А.Сытник подчеркнул, что рассматривать эти дела по сути некому, так как не создан Антикоррупционный суд. "Суды, которые готовы все эти дела слушать, к, сожалению, в Украине не созданы, поэтому, пользуясь случаем, еще раз обращаюсь (к народным депутатам – ИФ), чтобы мы вплотную подошли к решению этой проблемы… Давайте вернемся к конструктивному разговору создания Антикоррупционного суда", - добавил директор НАБУ.

Он также посетовал на то, что НАБУ в течение двух лет безуспешно просит парламент рассмотреть возможность предоставления Бюро автономного права на "прослушку". "Мы два года просим парламент принять закон, который даст возможность самостоятельно снимать информацию с каналов связи", - добавил А.Сытник.

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Принятия закона и создания Антикоррупционного суда в Украине ожидают партнёры, в частности МВФ.

Свои рекомендации по законопроекту предоставила Венецианская комиссия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сытник увязывает противодействие расследованию дел в оборонном секторе с желанием сокрыть коррупционные схемы

Конфликта между НАБУ и САП нет - Сытник

НАБУ обнародовало фрагменты материалов негласных следственных действий в отношении Холодницкого

В Еврокомиссии следят за спорами между НАБУ и САП

НАБУ: В действиях руководителя САП могут усматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности

Холодницкий: Я отказывался от негласных предложений работать против НАБУ

Луценко не может установить контроль над САП, у него нет таких полномочий – Сытник

Сытник рассказал, какие дела послужили основанием для открытия уголовного дела в отношении Холодницкого

НАБУ сообщает об открытии материалов расследования разворовывания средств Минобороны

Луценко и Сытник пожаловались на Холодницкого в КДК прокуроров

ПОСЛЕДНЕЕ

Минсоцполитики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках

Дело харьковского соратника Медведчука направлено в суд

В Москве очередной крупный пожар в ТЦ

Во Львовской области задержали сотрудницу миграционной службы, бравшую взятки за ускорение оформления загранпаспортов

Украинско-польская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству может пройти летом

Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

В МИД Украины надеются на решение вопросов эксгумации с польской стороны

Российский радар не мог зафиксировать ракету, сбившую малазийский "Боинг" рейс МН-17 – следствие

Холодницкий в ответ на обвинения Ляшко: для полного счастья мне не хватает дома в Козине и везения в лотерею

Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА