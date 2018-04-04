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14:07 04.04.2018

Сытник увязывает противодействие расследованию дел в оборонном секторе с желанием сокрыть коррупционные схемы

Сытник увязывает противодействие расследованию дел в оборонном секторе с желанием сокрыть коррупционные схемы

Противодействие расследованию уголовных производств в сфере оборонного сектора вызвано желанием сокрыть коррупционные схемы, существующие в этой сфере, отмечает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Каждое дело, которое касается оборонного сектора, сопровождается комментариями, что мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор. На самом деле это манипуляция, цель которой – сокрытие коррупционной схемы, которая там существует. Но мы будем расследовать эти дела, несмотря на провокационные вопросы и заявления", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады в среду.

При этом директор НАБУ обратился к депутатам: "Если кто-то сейчас в этом зале скажет, что там (в Минобороны - ИФ) нет коррупции, то это будет ложь".

В то же время А.Сытник выразил сожаление тем, чтобы ресурсов НАБУ недостаточно для того, чтобы уделить максимальное внимание возможным коррупционным действиям в оборонном секторе.

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