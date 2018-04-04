Во Львовской области задержали сотрудницу миграционной службы, бравшую взятки за ускорение оформления загранпаспортов

Сотрудницу одного из районных отделов Государственной миграционной службы во Львовской области задержали при получении взятки в размере 10 тысяч гривень за ускорение процесса выдачи заграничных паспортов, сообщает главное управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции зафиксировали противоправную деятельность главного специалиста районного отделения ГМС Украины, которая систематически вымогала взятки за содействие в ускоренной выдаче биометрических загранпаспортов.

При получении неправомерной выгоды сотрудницу ГМС задержала полиция. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).