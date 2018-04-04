События

14:05 04.04.2018

Во Львовской области задержали сотрудницу миграционной службы, бравшую взятки за ускорение оформления загранпаспортов

Сотрудницу одного из районных отделов Государственной миграционной службы во Львовской области задержали при получении взятки в размере 10 тысяч гривень за ускорение процесса выдачи заграничных паспортов, сообщает главное управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции зафиксировали противоправную деятельность главного специалиста районного отделения ГМС Украины, которая систематически вымогала взятки за содействие в ускоренной выдаче биометрических загранпаспортов.

При получении неправомерной выгоды сотрудницу ГМС задержала полиция. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Минсоцполитики предупреждает о выдающих себя за сотрудников министерства мошенниках

Директор НАБУ призвал депутатов Рады вернуться к вопросу создания Антикоррупционного суда

Дело харьковского соратника Медведчука направлено в суд

Сытник увязывает противодействие расследованию дел в оборонном секторе с желанием сокрыть коррупционные схемы

В Москве очередной крупный пожар в ТЦ

Украинско-польская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству может пройти летом

Конфликта между НАБУ и САП нет - Сытник

Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

В МИД Украины надеются на решение вопросов эксгумации с польской стороны

Российский радар не мог зафиксировать ракету, сбившую малазийский "Боинг" рейс МН-17 – следствие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА