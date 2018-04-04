Украинско-польская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству может пройти летом

Украина и Польша могут провести двустороннюю межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству уже летом 2018 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Сейчас мы готовим базу для того чтобы эту комиссию в ближайшее время провести... Сейчас ожидаем предложений польской стороны по возможным датам. Мы надеемся на лето", - сказал В.Боднар журналистам в Киеве в среду.

По его словам, украинская и польская сторона хотели бы провести встречу на уровне премьер-министров.

"Чтобы они встретились и продискутировали те вопросы, которые не были решены на комиссии. Там много вопросов, связанных с практическими вещами, имплементация кредита, вопросы развития приграничных пунктов пропуска, торговые вопросы", - добавил В.Боднар.