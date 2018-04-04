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13:37 04.04.2018

Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

Городской голова Киева Виталий Кличко поручил начать подготовку к завершению отопительного сезона в столице, который планируют закончить 6 апреля.

"Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - цитирует заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева пресс-служба КГГА.

По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.

П.Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления.

В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.

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