Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

Городской голова Киева Виталий Кличко поручил начать подготовку к завершению отопительного сезона в столице, который планируют закончить 6 апреля.

"Согласно прогнозу погоды, поступившему от Укргидрометцентра, с 4 апреля и в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет значительно выше, чем +8 градусов. В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ПАО "Киевэнерго", ООО "Евро-Реконструкции" и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - цитирует заместителя главы Киевской горгосадминистрации Петра Пантелеева пресс-служба КГГА.

По информации КГГА, мэр Киева подписал соответствующее распоряжение.

П.Пантелеев также отметил, что административные здания в столице начали отключаться от тепла еще раньше, по индивидуальным заявкам. По состоянию на 3 апреля более 500 административных зданий и офисных помещений отключены от отопления.

В КГГА напомнили, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные органы власти, учитывая температурные показатели.