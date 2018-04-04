Российский радар не мог зафиксировать ракету, сбившую малазийский "Боинг" рейс МН-17 – следствие

Радар радиолокационной станции возле пос.Усть-Донецкий Ростовской области РФ, мониторивший воздушное пространство в районе крушения самолета "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, рейс МН-17, не мог зафиксировать запуск ракеты "Бук", из которого был сбит самолет, из-за высокой скорости полета, поскольку настроен на отслеживание полетов самолетов гражданской авиации.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Нидерландов, к соответствующему выводу пришла международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), расследующая крушение самолета, на основании экспертизы данных радаров.

"На радиолокационных изображениях (с радиолокационной станции "Усть-Донецкий" – ИФ), представленных РФ, не видно никакой ракеты "Бук". По мнению властей РФ, это означает, что ракета не могла быть запущена из Первомайского… JIT пришел к выводу, что факт невидимости ракеты-носителя "Бук" на радарных изображениях не означает, что в воздушном пространстве не было никакой ракеты "Бук", - говорится в сообщении.

"Отсутствие ракеты "Бук" на радарных изображениях заключается в свойствах полета ракеты… Из-за того, что скорость (полета – ИФ) намного выше, чем скорость гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции гарантируют, что такие быстрые объекты вообще не видны на радарных изображениях. Это делается для предотвращения "помех" на изображении радара", - отмечают в прокуратуре Нидерландов.

В сообщении отмечается, что предоставленные РФ радиолокационные изображения были рассмотрены двумя экспертами по радарам, назначенными следственным судьей, и они подтвердили выводы JIT, обнародованные в сентябре 2016 года, согласно которым "Боинг" был сбит 17 июля 2014 года ракетой BUK 9M38, выпущенной с поля под Первомайским на востоке Украины.

"Австралия признает и ценит результаты оценок независимых экспертов по радиолокационным изображениям, предоставленным Российской Федерацией. Результаты согласуются с ранее сформулированной позицией JIT", - заявил командующий Австралийской федеральной полицией Питер Крозье в ответ на выводы экспертов.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе пос. Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17, была вновь возвращена на территорию РФ.