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13:06 04.04.2018

Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие

Дело о приобретении нардепом Лещенко квартиры зарегистрировано, идет следствие

Уголовное производство относительно приобретения квартиры народным депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Сергеем Лещенко зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

При этом он отмечает, что доходы и расходы депутата не позволяют ему приобрести такое имущество. "Два года меня, как руководителя САП, и САП пытаются дискредитировать, сказать, что я какой-то не такой. Почему? Потому что, господин Сергей (Лещенко – ИФ), я был против, что какая-то аналитическая справка заменила производство по вашей квартире на $350 тыс.", - сказал Н.Холодницкий, отвечая на вопрос С.Лещенко.

Этот ответ сессионный зал встретил аплодисментами.

"Информирую: лучше поздно, чем никогда. Это производство зарегистрировано, и я жду от органов следствия, чем оно закончится. Потому что анализ доходов и расходов не позволяет Вам приобрести квартиру в центре Киева", - заявил руководитель САП, обращаясь к парламентарию.

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Интерфакс-Украина
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