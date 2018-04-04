Более 1,8 тыс человек подорвалось на минах и взрывчатке в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что более 600 человек погибли в результате разрыва мин и взрывоопасных предметов в Украине.

"Сегодня мы знаем, что более 1 тысячи 800 человек пострадали от мин и взрывоопасных предметов. Более 600 из них погибли, среди них также есть дети", - сказал В.Боднар в ходе мероприятия, посвященного Международного дня информирования о минной опасности, в среду в Киеве.

"По оценкам международных экспертов, в случае освобождения оккупированных территорий понадобится еще 10-15 лет на то чтобы провести полное разминирование и миллионы вложений, чтобы должным образом его провести", - добавил он.

По словам замглавы МИД, Украина в ближайшее время будет вынуждена иметь дело с большим количеством взрывоопасных предметов.

"На востоке агрессором устанавливаются мины и взрывоопасные предметы в жилых районах, на автодорогах, в полях и это создает дополнительную опасность для гражданского населения", - заявил В.Боднар.