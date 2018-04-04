Суд по делу о госизмене Януковича перенес судебные дебаты

Оболонский районный суд Киева перенес судебные дебаты по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича с 18-19 апреля на 25-26 апреля.

После допроса в качестве свидетеля защиты жителя Крыма Валерия Луговского, который принимал участие в акции "Стоп Майдан" в феврале 2014 года, и, как он сам утверждает, вместе с другими участниками этой акции подвергался нападениям и пострадал во время возвращения в Крым после завершения Революции Достоинства.

Затем суд стал спрашивать адвокатов В.Януковича о том, как обстоит ситуация с обеспечением допроса других свидетелей защиты.

Между судьей Владиславом Девятко и адвокатом Виталием Сердюком возникла перепалка, поскольку последний считает, что суд должен обеспечить допрос свидетелей, находящихся в Российской Федерации, через процедуру международно-правовой помощи.

При этом суд указал, что создал все условия для допроса свидетелей защиты в режиме видеоконференции тем способом, который считает допустимым. Кроме того, судья В.Девятко подчеркнул, что адвокаты В.Януковича сорвали уже 11 судебных заседаний по делу о госизмене без достаточно уважительных причин.

После этого судья определил, что на следующем заседании 5 апреля будут допрошены два эксперта, о чем ходатайствовала защита экс-президента, и, в случае явки в суд, бывший депутат Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолий Кобылинский – директор охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье" во время президентства В.Януковича.

Также суд поручил адвокатам обеспечить допрос других свидетелей 11-12 и 18-19 апреля. В частности, 18 апреля суд намерен заслушать в режиме видеоконференции из Севастополя экс-командующего ВМС Украины Юрия Ильина, который готов свидетельствовать в этот день после завершения курса лечения.