Луценко сменил группу прокуроров по "делу Бубенчика", ждет от нее решения до конца дня

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко принял решение о смене группы прокуроров, расследующих события во время Революции Достоинства в Киеве в 2014 году, в связи с квалификацией действий активиста Майдана Ивана Бубенчика, с которой он не согласен.

"Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства И.Бубенчика, которое определили работники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров относительно данного эпизода расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Генпрокурор также заявил, что ожидает от А.Стижевской решения о квалификаций действий И.Бубенчика и меры пресечения ему до конца текущего дня. "На протяжении дня ожидаю от нее окончательного объективного решения о квалификации действий И.Бубенчика 18-20 февраля 2014 года… определения его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую можно применить к нему", - написал Ю.Луценко.

Как сообщалось ранее, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание в среду проходит в Печерском райсуде Киева.

Днем ранее прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции Достоинства, принятый 21 февраля 2014 года, не может быть применен к активисту и участнику АТО Ивану Бубенчику, а также "является ничтожным", поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

В Верховной Раде заявили о недопустимости таких оценок и потребовали вызвать в парламент Ю.Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснения ситуации с задержанием И.Бубенчика. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ходатайствует об аресте И.Бубенчика начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины вела расследование по заявлению И.Бубенчика о том, что он убил двух "беркутовцев" 20 февраля 2014 года. С.Горбатюк тогда сообщил, что следствие должно определить, было ли это убийство или самооборона.

И.Бубенчик - активист Евромайдана, командир батальона "Захид-2", участник АТО, удостоен государственных наград.