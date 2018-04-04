На Андреевском спуске в Киеве демонтировали незаконные МАФы

На Андреевском спуске в центре Киева в среду утром демонтировали незаконно установленные торговые киоски, сообщил народный депутат Украины, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Сегодня утром осуществлен демонтаж одной из последних "клоак/шанхаев" центра города на верхней площадке Андреевского спуска (сквер с памятником Прони и Голохвастову) и напротив 25 школы", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, владельцам незаконных МАФов ранее предлагалось перебраться на Аллею художников, в специально отведенные места, кроме того, предприниматели могли заключить соответствующие договора с коммунальным предприятием Подольской районной администрации Киева.

Д.Белоцерковец также с сожалением констатировал, что "реального "Ukrainian hand made" было мало, в основном это был Китай".