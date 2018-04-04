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10:41 04.04.2018

Парубий считает недопустимой политическую оценку закона об амнистии участников Революции достоинства

Парубий считает недопустимой политическую оценку закона об амнистии участников Революции достоинства

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возмущен заявлением представителя прокуратуры о том, что закон об амнистии участников Революции Достоинства является никчемным.

"Хочу высказать свою позицию: для меня является неприемлемым, когда прокурор в суде, заявляет, что закон об амнистии, принятый украинским парламентом, является никчемным законом. Я считаю, что прокурор не должен давать политическую оценку, а выполнять законы, которые принимает законодательный орган Верховная Рада", - отметил А.Парубий на пленарном заседании парламента в среду.

Днем ранее прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции Достоинства, принятый 21 февраля 2014 года, не может быть применен к активисту и участнику АТО Ивану Бубенчику, а также "является ничтожным", поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

Как сообщалось ранее, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание проходит в среду в Печерском райсуде Киева.

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