Парубий считает недопустимой политическую оценку закона об амнистии участников Революции достоинства

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возмущен заявлением представителя прокуратуры о том, что закон об амнистии участников Революции Достоинства является никчемным.

"Хочу высказать свою позицию: для меня является неприемлемым, когда прокурор в суде, заявляет, что закон об амнистии, принятый украинским парламентом, является никчемным законом. Я считаю, что прокурор не должен давать политическую оценку, а выполнять законы, которые принимает законодательный орган Верховная Рада", - отметил А.Парубий на пленарном заседании парламента в среду.

Днем ранее прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что закон об амнистии участников Революции Достоинства, принятый 21 февраля 2014 года, не может быть применен к активисту и участнику АТО Ивану Бубенчику, а также "является ничтожным", поскольку противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

Как сообщалось ранее, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

В связи с неоднократными неявками на допрос было принято решение о принудительном приводе И.Бубенчика к следователю для проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Заседание проходит в среду в Печерском райсуде Киева.