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10:18 04.04.2018

Рада хочет продлить запрет на сплошные вырубки пихтово-буковых лесов на склонах Карпат

Рада хочет продлить запрет на сплошные вырубки пихтово-буковых лесов на склонах Карпат

Верховная Рада намерена продлить действие запрета на проведение сплошных вырубок пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

За законопроект (№6749) о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона во вторник в первом чтении проголосовали 259 народных депутатов.

Данный документ предлагает внести изменения в закон "О моратории на проведение сплошных вырубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" и продлить действие моратория. Законопроект также предусматривает внесение изменений в статьи 21 и 26 закона "О природно-заповедном фонде". В частности, предлагается запретить проведение вырубок главного пользования в национальных природных парках и заказниках.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие закона будет способствовать охране леса, остановит сплошную вырубку пихтово-буковых лесов Карпатского региона, поможет защитить регион от наводнений, оползней, селей, лавин, а также будет содействовать борьбе с коррупцией в сфере охраны лесов.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что после принятия закона будут проводиться только выборочные вырубки главного пользования и выборочные вырубки формирования и оздоровления лесов в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

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