Апелляционный суд Одесской области просит Верховный суд определить подсудность дела в отношении россиянина Мефедова

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области направила в Верховный суд Украины представление судьи Киевского районного суда Одессы об определении территориальной подсудности уголовного производства в отношении фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) гражданина РФ Евгения Мефедова.

Как сообщила пресс-служба Апелляционного суда, речь идет о деле, в рамках которого Е.Мефедов обвиняется в совершении преступлений по ч.2 ст.110, ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 Уголовного кодекса Украины (совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя с целью захвата государственной власти, а также в приготовлении к организации массовых беспорядков, которые сопровождались сопротивлением представителям власти с применением предметов, которые использовались, как оружие).

По мнению Киевского районного суда Одессы, уголовное производство в отношении Е.Мефедова поступило с нарушением правил территориальной подсудности. В частности, в представлении указано, что наиболее тяжкие из инкриминируемых Е.Мефедову уголовных преступлений были совершены на территории Николаева, поэтому дело должно рассматриваться там. К тому же, указанные в обвинительном акте преступления Е.Мефедов совершил вместе с другим фигурантом дела о событиях 2 мая – украинцем Сергеем Долженковым, дело которого уже направлено в Николаев.

Как сообщалось, 20 февраля 2018 года прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд г.Одессы обвинительный акт в отношении Е.Мефедова, который подозревается в подготовке к организации массовых беспорядков в 2014 году, а также в умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя. Его дело было выделено в отдельное производство в связи с процессом обмена между Украиной и т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Ранее, 14 декабря 2017 года, Приморский райсуд Одессы отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Е.Мефедову в рамках объединенного уголовного производства по ст.110 (посягательство на территориальную целостность Украины), ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.14, ч.1 ст.294 (подготовка к массовым беспорядкам) УК Украины, которое ведет управление СБУ в Одесской области.

Позднее стало известно, что Е.Мефедова не обменяли на украинских заложников, а вместе с еще примерно полутора десятками россиян, по одной версии, должны передать РФ по линии Министерства иностранных дел, а по другой - обменять на граждан Украины, удерживаемых не на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а на территории РФ.

После этого суд снова поместил Е.Мефедова под арест.

18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд (г.Черноморск Одесской области) признал несостоятельными доказательства стороны обвинения против 19-ти обвиняемых в их участии и организации массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей) 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади). Сразу после оглашения приговора сотрудники СБУ сообщили о подозрении 2-м из 19-ти обвиняемых по делу – украинцу С.Долженкову и Е.Мефедову по ст.110 (покушение на территориальную целостность страны) Уголовного кодекса Украины по факту их участия в акциях в Николаеве весной 2014 года. Обоих мужчин спустя несколько часов на 60 суток арестовал Киевский районный суд.

12 октября сотрудники Одесской местной прокуратуры №1 совместно с работниками Киевского отдела сообщили Е.Мефедову и С.Долженкову о подозрении в подготовке к организации массовых беспорядков, приготовления к которым имело место также на территории мемориального комплекса "411 батарея" (ч.1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 УК Украины).

Кроме того в ходе расследования уголовного производства по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины, фигурантами которого являются эти лица, по результатам полученной лингвистической экспертизы, по мнению прокуратуры, было подтверждено, что публичные призывы, высказанные ими в марте 2014 года во время автопробега по Николаевской и Одесской области, являются умышленными действиями, имеющими целью влияние на общественное мнение жителей регионов для последующего создания на территории областей незаконных образований и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины. По результатам экспертиз мужчинам было сообщено о подозрении в совершении действий в целях насильственного изменения, свержению конституционного строя (ч.1 ст.109 УК Украины).

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.