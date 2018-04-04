Несколько десятков домохозяйств остаются подтопленными в ряде областей из-за интенсивного таяния снега

Ряд домохозяйств остаются подтопленными в нескольких населенных пунктах Украины в результате интенсивного снеготаяния. В одном из сел Черниговской области эвакуированы 27 человек, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, в частности, в Чернигове подтоплено 21 домохозяйство (было 74) и пять жилых домов. Временно отселены семь человек. Наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Стрижень в пределах 25 см в сутки.

В селе Новоселовка (Черниговский район, Черниговская обл.) остаются подтопленными два домохозяйства (было 20), вода сошла. А в селе Старый Белоус этого же района в связи с поднятием уровня воды на реке Белоус подтоплены 90 домохозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков на ориентировочной площади 10 га, эвакуированы 27 человек из подтопленных дачных участков.

В городе Ахтырка (Сумская обл.) вода полностью сошла, подтоплены четыре подвала жилых домов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, до 6 апреля продолжится весеннее половодье с подъемом уровня воды на некоторых реках в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Одесской, Закарпатской и Луганской областях. В частности, на реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) сохраняются опасные уровни воды в пределах 160-170 см.