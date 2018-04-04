События

06:40 04.04.2018

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

     За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие" осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук в среду утром.

      В частности, на Донецком направлении с 82 мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также - Пищевика. Огонь из снайперской и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении с 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.

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Интерфакс-Украина
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