Харьковчанин подозревается в организации псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 200 человек

Жителю Харькова объявлено о подозрении в организации псевдореабилитационного центра, в котором алко- и наркозависимых удерживали месяцами против их воли.

"Подозреваемый создал благотворительный фонд, целью которого, по документам, является "предоставление услуг ухода по обеспечению проживания для лиц с умственными недостатками и больных наркоманией". Никаких разрешений на проведение медицинской или психологической реабилитации, как и квалифицированного медперсонала, у фонда не было. В то же время человек предлагал родственникам алко- и наркозависимых само лечение и даже предоставлял гарантии их выздоровления", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, близкие "пациентов" платили за услуги центра от 1 до 3 тыс. грн ежемесячно.

Центр находился в нежилом помещении, санитарно-техническое состояние которого не соответствовало нормам. Людей, доставленных в центр, обыскивали, забирали у них деньги, документы, телефоны и заставляли подписывать бумаги о якобы добровольном пребывании там.

Некоторые "пациенты" находились в закрытом подвальном помещении по несколько месяцев. Профессиональная медицинская помощь людям, среди которых были больные гепатитом, туберкулезом и ВИЧ-инфицированные, фактически не предоставлялась. "Лечение" состояло исключительно из постоянных молитв и религиозных обрядов.

Как сообщалось, 6 марта правоохранители пресекли деятельность организованного проповедниками одной из протестантских религиозных организаций псевдореабилитационного центра, в котором на тот момент насильно удерживали 200 человек.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.