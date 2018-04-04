Глава полиции калифорнийского Сан-Бруно: в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб, четыре пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, сообщил журналистам глава полиции города Сан-Бруно Эд Барберини.

По его словам, погибшая женщина, возможно, скончалась от огнестрельного ранения в результате выстрела, который сама же и совершила.

Расследование продолжается, отметил он.

Пресс-секретарь Центральной больницы Сан-Франциско (San Francisco General Hospital) сообщил о трех поступивших раненых в результате стрельбы.

По его словам, 36-летний мужчина находится в критическом состоянии, женщина 32 лет - в тяжелом состоянии, еще одна женщина 27 лет - в удовлетворительном состоянии.