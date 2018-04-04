События

02:02 04.04.2018

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube женщина найдена мертвой

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube женщина найдена мертвой

Подозреваемый в стрельбе в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, мертв, предположительно, это женщина, сообщил глава полиции города Эд Барберини.

По его словам, возможная подозреваемая была найдена мертвой в кампусе штаб-квартиры компании. Женщина, скорее всего, скончалась от огнестрельного ранения в результате выстрела, который сама же и совершила, отметил полицейский.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, стрелок, вероятно, знала по крайней мере одного из пострадавших.

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Интерфакс-Украина
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