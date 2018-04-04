В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, сообщает британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район. Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что расследует сообщения о возможном инциденте с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

"Активная перестрелка в редакции YouTube. Слышал стрельбу и видел бегущих людей, сидя за столом. Сейчас забаррикадировался в комнате вместе с сослуживцами", - написал сотрудник Youtube Вадим Лаврусик в "Твиттере".

Еще один сотрудник, Тодд Шерман, также написал в "Твиттере", что люди в панике бегут из здания, сообщает "Би-би-си".