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00:06 04.04.2018

Трамп заявил о желании вывести американские войска из Сирии

Трамп заявил о желании вывести американские войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании вернуть американские войска из Сирии обратно в США.

"Я хочу выйти (из Сирии - ИФ), я хочу вернуть войска домой, я хочу начать переустройство нашей нации", - отметил Д.Трамп, выступая на пресс-конференции во вторник с главами прибалтийских государств.

По словам Д.Трампа, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США по коалиции по борьбе с ИГ.

"Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками", - добавил Д.Трамп.

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