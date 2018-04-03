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23:18 03.04.2018

О количестве загрязненных минами территорий Украины рано говорить, так как отсутствует механизм учета таких территорий

В Украине отсутствует механизм учета территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, поэтому пока рано говорить о конкретном количестве таких территорий, заявили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

 

"В Украине отсутствует механизм учета территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, поэтому рано говорить о конкретной цифре", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" руководитель управления по вопросам восточных регионов МинВОТ Денис Таций во вторник.

 

По его словам, на данный момент очень сложно провести какую-либо оценку загрязненных боеприпасами территорий.

 

"Мы слышали о цифрах, озвученных Министерством обороны, но, к сожалению, нам не известно, по какой методологии была определена загрязненная минами и опасная для жизни местных жителей территория в 7 тыс. кв. км, подконтрольных правительству, и, тем более, 9 тыс. кв. км неподконтрольной территории", - сказал Д.Таций.

 

По его словам, о конкретной площади загрязненных минами территорий вообще пока рано говорить, поскольку продолжаются боевые действия и обстрелы.

 

"Во-вторых, в городе Северодонецк, например, были боевые действия, и находится он на расстоянии 80 км от линии соприкосновения. Кременная, которая тоже была под обстрелами в 2014 году, - еще дальше. А всем известно, что территория, куда хотя бы один раз, например, "прилетали" "Грады" должна быть тщательно обследована, прежде чем названа безопасной. Не говоря уже о том, что в Украине на данный момент отсутствует сам механизм передачи местным громадам очищенных от мин территорий", - добавил он.

 

Кроме того, Д.Таций отметил, что информация Минобороны о количестве погибших и раненых в результате подрыва мин и других боеприпасов может быть принята только как приблизительная оценка текущей ситуации, поскольку реального эффективного механизма учета подобных происшествий в Украине не существует. По его словам, сбор и обработка подобных статистических данных требует объединения усилий множества различных госструктур.

 

"По учету жертв, работа на этом направлении в данный момент ведется, но пока процесс создания подобной системы, к сожалению, еще далек от завершения. В этом вопросе должны, как минимум, участвовать Министерство здравоохранения, ГСЧС, Нацполиция, Минсоцполитики и Медико-социальная экспертная комиссия", - добавил Д.Таций.

 

Он заявил, что международные партнеры также отмечают факт отсутствия каких либо официально подтвержденных данных в контексте минного загрязнения и количества жертв, и указывают, что озвучиваемые цифры, в основном, являются только приблизительными оценками.

 

"Для того, что бы мы получили точную статистику, необходимо осуществлять координацию всех государственных структур, занимающихся этим вопросом. Для этого нужен четкий план действий и соответствующий "опросник": от фиксирования несчастного случая с обязательным указанием локации до информации о предоставлении помощи пострадавшему", - рассказал представитель МинВОТ.

 

В данном контексте, Д.Таций отметил, что должна быть сформирована соответствующая база (реестр), куда будет вноситься вся информация относительно противоминной деятельности.

 

Ранее в Министерстве обороны Украина сообщили, что на востоке Украины загрязнены взрывоопасными предметами и нуждаются в разминировании 16 тыс. кв. км.

 

Также по данным Минобороны, с начала боевых действий на Донбассе в результате детонации взрывоопасных предметов погибли 2,558 тыс. гражданских лиц, из них 242 ребенка. По состоянию на март 2018 года 273 украинских военнослужащих погибли, около 1 тыс. пострадали от детонации.

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