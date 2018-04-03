Суд по избранию меры пресечения для Бубенчика перенесли на утро 4 апреля

Судебное заседание по избранию меры пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика перенесли на утро среды, сообщает интернет-издание "Громадське.ТВ".

"Адвокат Бубенчика Игорь Коржук предоставил заявление об отводе судьи из-за того, что он предоставил мало времени для рассмотрения заявления. Судья Пидпалый Вячеслав удовлетворил заявление защиты и сначала объявил перерыв на неопределенный срок. Впоследствии судья принял решение перенести заседание на утро 4 апреля", - передает корреспондент "Громадського".

Как сообщалось ранее, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.