События

22:18 03.04.2018

Суд по избранию меры пресечения для Бубенчика перенесли на утро 4 апреля

Суд по избранию меры пресечения для Бубенчика перенесли на утро 4 апреля

     Судебное заседание по избранию меры пресечения для активиста Майдана Ивана Бубенчика перенесли на утро среды, сообщает интернет-издание "Громадське.ТВ".

 

      "Адвокат Бубенчика Игорь Коржук предоставил заявление об отводе судьи из-за того, что он предоставил мало времени для рассмотрения заявления. Судья Пидпалый Вячеслав удовлетворил заявление защиты и сначала объявил перерыв на неопределенный срок. Впоследствии судья принял решение перенести заседание на утро 4 апреля", - передает корреспондент "Громадського".

      Как сообщалось ранее, участнику акций протеста на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году И.Бубенчику объявлено подозрение в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Один из адвокатов Н.Савченко заявил о самоотводе

Кассационный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите

Двое харьковчан предстанут перед судом за похищение и шантаж предпринимателя

Суд вынес определение о приводе свидетелей по делу Кернеса

В Киеве будут судить мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами граждан на 3,3 млн грн

В Кремле хотят прояснить ситуацию с обращением к Путину адвоката украинского гражданина Сущенко

В Бахмаче осужден мужчина, который облил автомобиль бензином и пытался его поджечь

Дарницкий райсуд Киева арестовал фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия Крысина на два месяца

Суд подтвердил правомерность применения последствий ничтожности сделок, заключенных банком "Михайловский" накануне признания его неплатежеспособным

В Сумах по материалам СБУ осудили террориста, завербованного российскими спецслужбами

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил о желании вывести американские войска из Сирии

В Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали

О количестве загрязненных минами территорий Украины рано говорить, так как отсутствует механизм учета таких территорий

Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла

Боевики с полуночи 10 раз стреляли по украинским позициям, один военный ранен

Глава СБУ призвал не политизировать дело Н.Савченко

Скрипаль остается в критическом состоянии, его дочь - в стабильном

В киевском парке им.Т.Шевченко в среду отметят Международный день просвещения по минной безопасности

РФ активизировала проект "Бессарабия" – глава СБУ

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА