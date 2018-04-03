События

21:26 03.04.2018

Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла

Трехлетняя девочка погибла после падения в выгребную яму, ее четырехлетняя подружка - в реанимации районной больницы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Николаевского района Львовской области.

В данное время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства трагического случая.

 

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Интерфакс-Украина
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