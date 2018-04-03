События

18:51 03.04.2018

Боевики с полуночи 10 раз стреляли по украинским позициям, один военный ранен

Боевики с полуночи 10 раз стреляли по украинским позициям, один военный ранен

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник осуществили 10 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали договоренности о полном прекращении огня на период пасхальных праздников. С начала суток агрессор совершил 10 обстрелов позиций сил АТО. (…) В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбуке.

Так, на Донецком направлении из 82 мм миномета и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Авдеевки. Кроме того, боевики открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка, а из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении НВФ применили 82 мм минометы вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Под гранатометный огонь попали украинские укрепления в районе населенного пункта Новоалександровка.

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