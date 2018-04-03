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18:17 03.04.2018

Глава СБУ призвал не политизировать дело Н.Савченко

Глава СБУ призвал не политизировать дело Н.Савченко

 Глава Служба безопасности Украины Василий Грицак призывает не политизировать вопрос уголовного преследования народного депутата Надежды Савченко и дать возможность следователям делать свою работу.

"Мне не нравится чрезмерная политизация этого процесса… Не я раскрыл это преступление, а раскрыла наша украинская контрразведка. И я хочу сказать, что простые граждане попали бы под обстрел 120 мм минами из минометов, завезенных из "ДНР" и предоставленных лично Захарченко и Тимофеевым (руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым - ИФ)… Это не просто слова, которые мы произносим, - речь шла о реальной подготовке теракта", - сказал В.Грицак журналистам во вторник на брифинге в Одессе.

Он выразил убеждение в том, что "планировалась масштабная дестабилизация, которая могла стать началом конца для Украины".

"Давайте не будем политизировать. Дайте следователям спокойно расследовать это уголовное производство. Сейчас на этом пиарятся все, кто попало. Не надо этого делать! И я обращаюсь к журналистам: (…) не поднимайте этот вопрос, пусть расследуют это дело, пусть потом посмотрят международные эксперты, юристы, кто угодно. Мы не играли и ничего не инсценировали, - готовились теракты, и за это я отвечаю", - заявил глава СБУ.

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Интерфакс-Украина
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