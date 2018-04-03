События

18:16 03.04.2018

Скрипаль остается в критическом состоянии, его дочь - в стабильном

Скрипаль остается в критическом состоянии, его дочь - в стабильном

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадавший в результате инцидента в Солсбери, остается в критическом состоянии, его дочь Юлия - в стабильном, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии.

"Мужчина в возрасте около 60 лет остается в критическом, но стабильном состоянии в интенсивной терапии после того, как он подвергся воздействию нервнопаралитического вещества", - говорится в сообщении.

"Женщина в возрасте около 30 лет находится в стабильном состоянии", - отмечается в сообщении.

Национальная служба здравоохранения Англии не указывает в сообщении имена пострадавших, отмечает, что речь идет именно о пострадавших в результате "инцидента в Солсбери".

На прошлой неделе телеканал "Скай Ньюз" сообщал, что Ю.Скрипаль может принимать пищу и пить. Би-би-си сообщала, что Ю.Скрипаль находится в сознании и может говорить.

С.Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Британия утверждает, что пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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