Украинский омбудсмен просит российскую коллегу проверить информацию о жестоком обращении с активистом Балухом в изоляторе

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о том, что с активистом Владимиром Балухом в изоляторе жестоко обращаются, кроме того, не обеспечивают его достаточным количеством питьевой воды.

"В дополнение к направленному мною письму в Ваш адрес от 29.03.2018 … относительно защиты прав гражданина Украины Владимира Балуха, который находится в следственном изоляторе в Крыму и с 19 марта 2018 года отказывается принимать пищу в знак протеста против обвинительного приговора, хочу обратить ваше внимание на следующее. Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе 2 апреля рассказала СМИ, что после рассмотрения апелляционной жалобы во время конвоирования к ее подзащитному применялось жестокое обращение", - говорится в письме Л.Денисовой, обнародованном на сайте омбудсмена.

Кроме того, по ее словам, адвокат указала на то, что в следственном изоляторе В.Балуху отказывают в предоставлении достаточного количества воды, что может значительно ухудшить его состояние, учитывая отказ от приема пищи.

"В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой проверить предоставленную информацию и, в случае ее подтверждения, принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав Владимира Балуха. Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения данного обращения", - сказано в письме.

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

19 марта В.Балух объявил голодовку.