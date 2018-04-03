События

16:07 03.04.2018

Один из адвокатов Н.Савченко заявил о самоотводе

Один из адвокатов Н.Савченко заявил о самоотводе

Один из адвокатов лишенной неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко Виктор Чевгуз подал в Службу безопасности Украины заявление о самоотводе.

Фотокопию соответствующего заявления на имя следователя СБУ с припиской "Самоотвод. Не хотел подавать, но ..." В.Чевгуз опубликовал в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

В своем ходатайстве адвокат ссылается на п.2,3 ч.4 ст.47 Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно этим нормам, защитник в праве отказаться от выполнения своих обязанностей в случае несогласия с подозреваемым или обвиняемым по выбранному этим лицом способа защиты, за исключением случаев обязательного участия адвоката; и в случае умышленного невыполнения подозреваемым или обвиняемым условий заключенного с адвокатом договора, что проявляется в систематическом несоблюдении законных советов адвоката, нарушений требований УПК и т.п.

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Интерфакс-Украина
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