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15:08 03.04.2018

Митингующие националисты передали в АПУ свои требования и предложения, акция завершилась

Митингующие националисты передали в АПУ свои требования и предложения, акция завершилась

 Участники марша националистических партий и организаций "Марша против олигархов в Украине" завершили свой протест у здания администрации президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 15.00 вторника активисты "Свободы", Национального корпуса и Правового сектора озвучили и передали свои требования и предложения в администрацию президента, после чего завершили свою акцию и разошлись.

В ходе проходившей в центре Киева с утра вторника массовой акции, в которой по оценкам полиции приняли участие около 2,5тыс. человек, представители националистических партий и движений прошли маршем по ул.Грушевского сначала в зданию Кабмина, потом – к Верховной Раде, откуда позже переместились к Администрации президента Украины.

В ходе акции националисты заявляли о том, что олигархи являются одной из главных проблем Украины и способствуют развитию коррупции в стране. Также собравшиеся заявляли, что президент Украины Петр Порошенко должен сам перестать быть олигархом и бороться с олигархией в Украине, что и обещал во время президентских выборов.

Акция прошла без каких либо инцидентов. Правопорядок в центре столицы Украины обеспечивают 1,5тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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