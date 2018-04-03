События

13:42 03.04.2018

На оккупированной части Донбасса группа "партизан" избила двух боевиков и отобрала оружие

На оккупированной части Донбасса группа "партизан" избила двух боевиков и отобрала оружие

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием боевиков, о чем свидетельствует набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов, заявляют в пресс-центре штаба АТО.

"По информации разведки штаба АТО 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3 ОМСБР российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных совершила нападение на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. "Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в обнародованном во вторник днем на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук сообщении.

В информации отмечается, что несмотря на объявленный боевиками план перехвата, по "горячим следам" нападавших задержать не удалось и их поиски продолжаются до сих пор.

"Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

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Интерфакс-Украина
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