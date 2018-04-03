ПриватБанк обещает 50 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать ограбивших банкомат в Харькове

ПриватБанк обещает вознаграждение за любую информацию, которая поможет задержать неизвестных, взорвавших и ограбивших банкомат в Харькове в ночь на вторник.

"ПриватБанк объявил награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников", - сообщает пресс-служба ПриватБанка во вторник.

Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.

По информации службы безопасности ПриватБанка, подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, а сам банкомат – полностью разрушен.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники службы безопасности банка и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают тех, кто подорвал и ограбил банкомат.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 3 апреля, около 3:00 неизвестные подорвали банкомат по ул.Астрономическая в Харькове и забрали из него деньги.