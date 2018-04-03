Немецкая прокуратура подала прошение об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн подала прошение в Высший земельный суд Германии об экстрадиции в Испанию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает во вторник радиостанция "Дойче велле".

В прокуратуре после тщательного изучения европейского ордера на арест, выданного судебными органами в Мадриде, сделали вывод, что экстрадиция К.Пучдемона оправдана.

Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест К.Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. К.Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.