События

10:54 03.04.2018

В Харькове неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка и забрали из него деньги

В Харькове неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка и забрали из него деньги

В ночь на вторник неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, вмонтированный в магазин по ул.Астрономическая в Харькове, и забрали из него деньги.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в Киевский ОП города около 3:00.

"Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, который был помещен внутрь банкомата через лоток выдачи денег. Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.... В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают причастных к преступлению.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Двое харьковчан предстанут перед судом за похищение и шантаж предпринимателя

В ресторане "Бургер Кинг" в Ереване взорвался 20-килограммовый баллон углекислого газа

В МЧС Армении уточнили число пострадавших при взрыве в Ереване

Украинские суды вправе рассматривать иски по евробондам ПриватБанка ввиду нарушения госорганами законодательства страны

ПриватБанк подал иск в суд Кипра на структуры PwC, требует компенсации $3 млрд

В Киеве на Борщаговке утром взорвался внедорожник

В Харькове на выходе из ресторана из автомата расстреляли посетителей

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпошты" в Харьковес

В Харькове подорожает проезд в горэлектротранспорте

Льготы на проезд в Харькове остаются в нынешнем виде и пока монетизироваться не будут

ПОСЛЕДНЕЕ

Холодницкий отказался от участия в следственных действиях до решения вопроса подследственности

Французские депутаты в среду посетят Краматорск - Тука

Холодницкий считает, что сделанные в его кабинете записи – это компиляция

В центре Киева митингуют националисты

Холодницкий пришел на допрос в Генпрокуратуру

ВМС завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров от США

На КПВВ "Новотроицкое" задержали автомобиль с водонагревателями и электронасосами

В Киеве правонарушители устроили стрельбу и побили иностранца

За минувшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, без пострадавших

С первого мая на Майдане Независимости в Киеве заработают фонтаны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА