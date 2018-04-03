В Харькове неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка и забрали из него деньги

В ночь на вторник неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, вмонтированный в магазин по ул.Астрономическая в Харькове, и забрали из него деньги.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о взрыве поступило в Киевский ОП города около 3:00.

"Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, который был помещен внутрь банкомата через лоток выдачи денег. Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата.... В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают причастных к преступлению.