ВМС завершает проработку контракта на получение двух патрульных катеров от США

В командовании Военно-морских сил ВС Украины завершается проработка контракта на получение двух патрульных катеров типа Island от правительства США и начинается его межведомственное согласование.

"Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства. Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США", - приводит слова командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Игоря Воронченко пресс-центр Командования родом войск в своей странице в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что американская сторона уже уведомлена о готовности Министерства обороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях. Сейчас ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ.

"После подписания данного контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, который в том числе, включает подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Island, - говорится в сообщении.