События

07:31 03.04.2018

В Киеве правонарушители устроили стрельбу и побили иностранца

В Печерском районе Киева злоумышленники устроили стрельбу и побили иностранца, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице Верхней слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль "Порш Кайен", в котором нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что при осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер.

Как отмечается, в ходе инцидента злоумышленники побили иностранца 1988 года, которого с побоями с места происшествия забрала "скорая":

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.

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