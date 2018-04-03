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06:10 03.04.2018

С первого мая на Майдане Независимости в Киеве заработают фонтаны

С первого мая на Майдане Независимости в Киеве заработают фонтаны

Столичные фонтаны на Майдане Независимости начнут работать с первого мая, сейчас продолжается процесс расконсервации фонтана "Большой" и шести "малых", сообщили пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на предприятие "Киевводфонд".

"С 1 мая в Киеве начнут работу столичные фонтаны на Майдане Независимости. Специализированное водохозяйственное предприятие "Киевводфонд" уже начало подготовительные работы, сейчас идет процесс расконсервации фонтана "Большой" и шести "малых" на Майдане Независимости, а также работы по монтажу насосного оборудования", – сказано в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, на всех фонтанах проведут подготовку чаш, санацию резервуаров чистой воды, установят внешнее оборудование, на светло-музыкальных фонтанах обновят и увеличат музыкальный репертуар, в результате чего жители и гости столицы услышат любимые хиты, как в самом сердце столицы, так и на набережной в акватории Русановского канала.

Отмечается, что фонтаны будут работать до 30 сентября, а светло-музыкальное сопровождение – ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

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