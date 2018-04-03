Трехсторонняя контактная группа 4 апреля обсудит освобождение заложников

Трехсторонняя контактная группа (ТГК) по урегулированию ситуации на Донбассе 4 апреля обсудит вопрос по освобождению заложников, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТГК Ирина Геращенко.

"Мы стремимся, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, и будем говорить об этом на гуманитарной группе в Минске 4 апреля", – написала она на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Кроме того, И.Геращенко отметила, что встречалась с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения вопроса освобождения заложников и политзаключенных.

Также они обсудили судьбу других пленников, отсутствие доступа к ним врачей, МККК, нарушение их прав на встречу с консулами.

"Вопрос украинских заложников будет подниматься на всех площадках, мы хотим большей солидарности мира для их освобождения. Мы действительно ищем различные пути и варианты освобождения, к сожалению, все зависит не только от нашей воли и желания, а от РФ", – подчеркнула она.