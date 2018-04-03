События

02:41 03.04.2018

Двое харьковчан предстанут перед судом за похищение и шантаж предпринимателя

Двое харьковчан предстанут перед судом за похищение и шантаж предпринимателя

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в Дзержинский райсуд города обвинительный акт в отношении двух харьковчан, которые подозреваются в шантаже и похищении предпринимателя.

"Обвиняемые предстанут перед судом по ч.2 ст.189 и ч.1 ст.263 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает 7 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, 53-летний предприниматель был похищен в январе 2017 года. Когда он вышел из кафе, где ужинал со знакомой, двое мужчин (44 и 43 года) заманили его в машину, вывезли в гараж и там удерживали несколько часов. Бизнесмена били, угрожали облить бензином и поджечь, обещали расправиться с близкими людьми, если он не заплатит $250 тыс. Поскольку у жертвы таких денег не было, его заставили подписать договор займа и долговую расписку. После этого предпринимателя отпустили.

Спустя несколько месяцев постоянных телефонных угроз и требований погасить несуществующий долг он решился обратиться в полицию с заявлением о шантаже.

В рамках расследования полиция провела обыски по месту жительства подозреваемых и изъяла переделанный под боевой пистолет Флобер, патроны и гранату.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трехсторонняя контактная группа 4 апреля обсудит освобождение заложников

В Украине новая вспышка кори: на Закарпатье зафиксировано 94 случая заболевания

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

Нардеп Бакулин объявлен в розыск

Суд вынес определение о приводе свидетелей по делу Кернеса

Вследствие сильных порывов ветра без электроснабжения осталось почти 200 населенных пунктов Украины

За минувшие сутки боевики совершили 38 обстрелов

В Еврокомиссии следят за спорами между НАБУ и САП

Папа Римский Франциск помолился за мир в Украине

Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона

ПОСЛЕДНЕЕ

В ресторане "Бургер Кинг" в Ереване взорвался 20-килограммовый баллон углекислого газа

В результате авиаудара ВВС Афганистана ликвидированы шесть ключевых фигур "Талибана"

В МЧС Армении уточнили число пострадавших при взрыве в Ереване

Пропавший в зоне АТО украинский военный погиб

Адвокаты Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года

Порошенко создал делегацию Украины для переговоров с Казахстаном

Боевики вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской

Защита Савченко готовит материалы для опровержения подозрения

Запрещается вылов рыбы в связи с нерестом

Боевики не соблюдают режим "пасхального перемирия", 10 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА