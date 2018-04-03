Двое харьковчан предстанут перед судом за похищение и шантаж предпринимателя

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в Дзержинский райсуд города обвинительный акт в отношении двух харьковчан, которые подозреваются в шантаже и похищении предпринимателя.

"Обвиняемые предстанут перед судом по ч.2 ст.189 и ч.1 ст.263 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает 7 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, 53-летний предприниматель был похищен в январе 2017 года. Когда он вышел из кафе, где ужинал со знакомой, двое мужчин (44 и 43 года) заманили его в машину, вывезли в гараж и там удерживали несколько часов. Бизнесмена били, угрожали облить бензином и поджечь, обещали расправиться с близкими людьми, если он не заплатит $250 тыс. Поскольку у жертвы таких денег не было, его заставили подписать договор займа и долговую расписку. После этого предпринимателя отпустили.

Спустя несколько месяцев постоянных телефонных угроз и требований погасить несуществующий долг он решился обратиться в полицию с заявлением о шантаже.

В рамках расследования полиция провела обыски по месту жительства подозреваемых и изъяла переделанный под боевой пистолет Флобер, патроны и гранату.