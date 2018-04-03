События

00:37 03.04.2018

В ресторане "Бургер Кинг" в Ереване взорвался 20-килограммовый баллон углекислого газа

В ресторане "Бургер Кинг" в центре Еревана взорвался баллон углекислого газа, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

"В результате проведенной работы выяснилось, что на кухне ресторана взорвался 20 кг баллон углекислого газа (CO₂)", - отметили в МЧС республики.

По уточненным данным, в результате взрыва кислородного баллона в ресторане "Бургер Кинг" на Северном проспекте в центре Еревана пострадали восемь человек.

Как сообщает МЧС Армении, возраст госпитализированных от шести до 24 лет, среди них - двое граждан России и два гражданина Ирана.

В связи со взрывом кислородного баллона в ресторане "Бургер Кинг" на Северном проспекте в Ереване возбуждено уголовное дело.

Как сообщила "Интерфаксу" советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян, уголовное дело возбуждено по п.2 ч.2 ст.279 УК Армении - выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц.

Руководитель медцентра Ара Минасян сообщил журналистам, что все пострадавшие были госпитализированы с осколочными ранениями. "Угрозы жизни нет ни у одного пациента", - сказал он.

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