События

22:21 02.04.2018

Нардеп Бакулин объявлен в розыск

Нардеп Бакулин объявлен в розыск

Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата Украины Евгения Бакулина ("Оппозиционный блок"), которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах, сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Разыскиваемые лица".

В ведомстве отметили, что нардеп исчез 19 марта, мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вызывает на 5 апреля народного депутата Е.Бакулина (фракция "Оппозиционный блок") в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Генпрокуратура расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (хищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Е.Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

Напомним, что Е.Бакулин в 2007 году, с 2010 по 2014 гг. занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

Вследствие сильных порывов ветра без электроснабжения осталось почти 200 населенных пунктов Украины

За минувшие сутки боевики совершили 38 обстрелов

В Еврокомиссии следят за спорами между НАБУ и САП

Папа Римский Франциск помолился за мир в Украине

Глава сельсовета Запорожской области задержан за дачу взятки заместителю военного прокурора Одесского гарнизона

Боевики сбили беспилотник ОБСЕ, зафиксировавший передвижение военной техники на оккупированной территории

В киевской многоэтажке упал лифт с человеком

Во время футбольного матча в Мариуполе в драке пострадали 9 правоохранителей

"Юморина" в Одессе прошла без нарушений общественного порядка

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате авиаудара ВВС Афганистана ликвидированы шесть ключевых фигур "Талибана"

В МЧС Армении уточнили число пострадавших при взрыве в Ереване

Пропавший в зоне АТО украинский военный погиб

Адвокаты Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года

Порошенко создал делегацию Украины для переговоров с Казахстаном

Боевики вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской

Защита Савченко готовит материалы для опровержения подозрения

Запрещается вылов рыбы в связи с нерестом

Боевики не соблюдают режим "пасхального перемирия", 10 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток

Биометрический контроль на границе Украины с начала года прошли 96 тыс. россиян

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА