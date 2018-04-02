События

18:32 02.04.2018

Боевики вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской

Боевики вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают игнорировать требования режима тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская (Луганская обл.), заявляют в Украинской стороне Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима "Пасхального перемирия" по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины вечером 1 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз применили здесь стрелковое оружие. Обстрел военнослужащих ВС Украины боевики осуществляли с горы Князь Игорь, что на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Об указанном Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник вечером на странице пресс-центра штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики систематически осуществляют провокационные обстрелы района Станицы Луганской, целью которых является сорвать разведение сил и средств сторон в этом районе, и продолжать использовать занятые ими позиции для осуществления своих действий.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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