Защита Савченко готовит материалы для опровержения подозрения

Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко готовят материалы для опровержения предъявленного ей подозрения по шести статьям Уголовного кодекса Украины.

"Мы сейчас готовим материалы для опровержения подозрения. Все те шесть статей, что ей предъявили, нужно опровергать. Собираем доказательства, будем проводить адвокатское расследование", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Виктор Чевгуз.

Он также сообщил, что в понедельник в СИЗО к арестованной на два месяца Н.Савченко первый раз приходил следователь. "К ней сегодня первый раз ненадолго пришел следователь. Я был с утра, а потом пришел он", - отметил адвокат.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Н.Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения. Кроме того, он отменил решение суда первой инстанции в части признания незаконным задержания Н.Савченко 22 марта 2018 года.